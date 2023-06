. Il direttore di gara della finale di Europa League, che ha visto i giallorossi uscire sconfitti dopo i calci di rigore per mano del Siviglia, era in compagnia della famiglia (visibilmente scossa soprattutto la figlia, portata alle lacrime) quando è stato pericolosamente avvicinato da una serie di personaggi e soltanto il tempestivo intervento del personale dell'aeroporto ha impedito che la situazione potesse degenerare, conducendo Taylor e famiglia in una saletta privata.- "Siamo a conoscenza dei video che circolano sui social media che mostrano Taylor e la sua famiglia molestati e maltrattati all’aeroporto di Budapest.dopo aver arbitrato la finale di Europa League. Continueremo a fornire il nostro pieno sostegno ad Anthony e alla sua famiglia", recita il comunicato dell'associazione arbitri inglesi.