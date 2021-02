Roberto Baggio compie oggi 54 anni e l'Inter lo ha omaggiato con un bel messaggio di auguri.



"Protagonista in nerazzurro dal 1998 al 2000 ha siglato 17 reti in 59 presenze, alcune delle quali indimenticabili, come le doppiette in Champions League contro il Real Madrid e contro il Parma, nello spareggio di fine stagione. Riconosciuto come uno dei più forti calciatori italiani di sempre, grazie alla sua classe e alla sua eleganza trasversale Roberto Baggio è stato amato da ogni tifoseria