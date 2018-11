Non facciamo gol? Allorauna sola presenza con la Nazionale durante l’interregno di Di Biagio, che è il suo ct nella Under 21.lanciato da Mancini nell’amichevole di Genk e subito piaciuto a tifosi e osservatori.Al terzo posto un “anziano”, visto che si tratta di un trentenne, Leonardospecialista nel gioco aereo, affermato a livelli eccellenti solo nelle ultime due stagioni col Cagliari, con gli 11 gol del campionato scorso e i 6 in quello attuale.La gente non dimentica ancoraNel sondaggio arriva al 4° posto, con il 10,9 per cento dei voti, appena lo 0,2 in meno di Pavoletti, il 2,4 in più die il 3 in più di. Considerato il numero di gol segnati in questa stagione (0 per Mario, 8 per Ciro e 4 per il Gallo) è un gran risultato. In molti, come Mancini, lo aspettano. Notevole il 6,9 per cento di, protagonista per la prima volta in Serie A, così come il 5 per cento diche entra nella linea dei giovani. Non convince, invece, il centravanti adattato:rimediano pochi voti. Bocciatodopo la prestazione con gli Usa.1° Cutrone (Milan) 27,2%2° Kean (Juventus) 15,3%3° Pavoletti (Cagliari) 11,1%4° Balotelli (Nizza) 10,9%5° Immobile (Lazio) 8,5%6° Belotti (Torino) 7,9%7° Caputo (Empoli) 6,9%8° Pinamonti (Frosinone) 5%9° Bernardeschi (Juventus) 3,3% - Quagliarella (Sampdoria) 3,3%11° Insigne (Napoli) 2%12° Inglese (Parma) 1,1% - Verdi (Napoli) 1,1%14° Petagna (Spal) 0,9%15° Gabbiadini (Southampton) 0,6%16° Lasagna (Udinese) 0,4% - Zaza (Torino) 0,4%