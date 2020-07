Ha appena raggiunto le 100 presenze con l'Atalanta, ma dalla prossima stagione la maglia nerazzurra potrebbe essere quella di un'altra squadra. Robin Gosens finisce nel mirino delle grandi al termine della migliore stagione mai disputata, impreziosita dai dieci gol realizzati. Un interesse confermato anche dai betting analyst, per i quali è l'Inter la prima insidia per i tifosi bergamaschi: il sì dell'esterno a Conte, in cerca di rinforzi proprio sulle fasce, vale 3,75 sul tabellone, con la Juventus subito dietro a quota 4,00. A 6,00 il richiamo delle origini tedesche con il Borussia Dortmund, mentre è più remota l'opzione Bayern Monaco, a 16,00.