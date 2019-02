Red carpet, tutti elegantissimi, tutti bellissimi, tutti bravissimi. Ma uno lo sarà più degli altri, visto che per ogni categoria c'è un solo vincitore. Bradley Cooper e Lady Gaga, Alfonso Cuaron, Viggo Mortensen e Mahershala Ali, Amy Adams ed Emma Stone, tutti attesi nella notte degli Oscar, in programma, in Italia, tra domenica e lunedì alle 2. In attesa di conoscere i vincitori, in una premiazione che non avrà un presentatore, come successo, l'ultima volta, 30 anni fa (quando vinse Rain Man come miglior film e Chi ha incastrato Rogger Rabbit per i migliori effetti speciali), calciomercato.com vuole divertirsi a e dare i suoi Oscar alla prima parte di stagione di questa Serie A.



COME FUNZIONA - La redazione di Calciomercato.com ha scelto 5 categorie: miglior film, dove si intende la miglior partita di questo campionato; miglior attore protagonista; miglior attore non protagonista, quei giocatori che nessuno si aspettava; miglior regia, dove ci saranno gli allenatori; e migliori effetti speciali, con il mercato che la fa da padrona. Voi, lettori di Calciomercato.com, sceglierete i vincitori, VOTANDO i nostri sondaggi. 5 categorie, 4 candidati per ogni categoria, 5 vincitori.



"L'Oscar alla fine è una cosa da sogno, no?"



Miglior Film (per votare CLICCA QUI):

Roma-Atalanta, 3 pari

Parma-Juve, altro 3 pari

Spal-Fiorentina, e il Var che ribalta il matc

Milan-Juve, la caduta di Higuain





Miglior attore protagonista (per votare CLICCA QUI)

Cristiano Ronaldo

Fabio Quagliarella

Gianluigi Donnarumma

Mauro Icardi

Miglior attore non protagonista (per votare CLICCA QUI)

Nicolò Zaniolo

Krzysztof Piatek

Duvan Zapata

Fabian Ruiz





Miglior regia (per votare CLICCA QUI)

Massimiliano Allegri

Gian Piero Gasperini

Carlo Ancelotti

Gennaro Gattuso



Migliori effetti speciali (per votare CLICCA QUI)

Beppe Marotta, dalla Juve all'Inter

Gonzalo Higuain, che lascia il Milan e va al Chelsea

Mauro Icardi, e la sua fascia da capitano

Kevin Prince Boateng, dal Sassuolo al Barcellona