Sono giorni non facili per la Reggiana, che dopo aver superato il Cesena nel derby non più di un paio di settimane fa sembrava lanciatissima verso la vittoria del Girone B. Tutto fatto insomma, o quasi, con il principale avversario lasciato al palo in una gara dalle mille emozioni., che un anno fa aveva beffato in modo assurdo gli uomini di Diana proprio nella fase conclusiva della stagione. All'epoca la sfortuna giocò un ruolo fondamentale,Dopo il successo sul Cavalluccio, infatti, la Regia ha mollato dal punto di vista mentale pareggiando prima con la Carrarese e. Nel mezzo c'è stata la vittoria convincente contro la Vis Pesaro, che però non basta per tamponare le difficoltà emotive.(le tre successive al big match) indicano che le certezze della squadra sono state minate. Forse proprio a causa di alcuni timori figli della rimonta subita la passata stagione.. Perché questa sera, nel turno infrasettimanale, i romagnoli terzi in classificanel big match di giornata. La Reggiana invece scenderà in campo contro il Pontedera, avversario scomodo in piena lotta playoff. Questa giornata ci dirà molto sul futuro della stagione: sarà un crocevia importante per tutte le big,