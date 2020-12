Quel che conta del giorno: i fatti salienti di oggi, calcio a parte.Due anni fa a 78 anni uccise la moglie, secondo sentenza era del tutto incapace di intendere e volere, in lingua volgare era pazzo. Ma pazzo di gelosia, come scritto in sentenza che oggi lo assolve, non si può sentire. Altrimenti si riabilita la gelosia come maschia manifestazione di possesso della femmina e come forte attenuante se un maschio ammazza la "sua" femmina.Cgil, Cisl e Uil avevano proclamato uno sciopero senza pudore. Che così fosse lo hanno detto gli statali stessi, rifiutando di scioperare. Dai pubblici dipendenti quindi un atto di dignità civile che merita un grazie.Conte è oggi a Bruxelles, a rappresentare in Europa un'Italia ambigua che vuole tutto e il suo contrario. Conte che resta a capo di un governo che resta, entrambi senza reale suspense parlamentare. Una elegante supercazzola votata a maggioranza, era dura infatti votare il veto italiano al Mes europeo Salva Stati e rete protezione banche europee, italiane comprese, mentre si aspettano i soldi europei come l'aria da respirare. Governo che però resta anche senza sostanza: chi e come a gestire i miliardi della Ue all'Italia? Il dilemma-dramma di Conte: se nelle mani di Ministeri e Pubblica Amministrazione e Regioni e Comuni facile prevedere non ce la facciano a "scaricarli a terra", a investirli davvero in cose utili. Se nelle mani di cabine di regia, manager, tecnici, allora a nome di chi? E chi controllerebbe il controllore? L'altro Mes, quello dei soldi per la Sanità? Rinviato al giorno del poi dell'anno del non si sa.Cash back, cioè una parte dei soldi spesi e pagati per via elettronica a dicembre 2020 tornano indietro (back appunto, per un massimo di 150 euro) se va bene a fine febbraio 2021. Se il ritmo è questo i 300 euro di potenziale back, limite per tutto il 2021, arriveranno in rimborso a fine 2022? Un calendario che un po' scoraggia e un po' disincentiva a pagare no cash.Racconta Aldo Cazzullo firma del Corriere della Sera: due parlamentari, uno di Fdi, l'altro della Lega, una domanda: lei pronto a vaccinarsi? Risposta dell'uno: aspetto di vedere gli effetti. Risponde l'altro: chiederò al mio medico di famiglia. Risposte per mandare la palla in tribuna. Risposte a misura della voglia di non dire mai: sì, io mi vaccino. Risposte per ammiccare ai like degli antagonisti e nemici (a vario titolo) dei vaccini. Prima è stata a lungo la mascherina: da Trump a Salvini ad indicarla di fatto come una cosa di sinistra. Ora sembra tocchi al vaccino. Neanche questa ci è risparmiata.Marinella è un notissimo negozio di cravatte a Napoli, cravatte e brand di alta qualità. Negozio che da norme anti Covid era chiuso. Ma, se telefonavi... Se telefonavi senza farsi vedere ti apriva e una cravatta la compravi, a 100 euro invece che 130, solo in contanti e senza ricevuta. Accertato che in un giorno almeno 34 volte. L'importante era non farsi vedere. Appena visto, il titolare si è...scusato. Cervinia, una seggiovia in Zona Rossa, il 3 dicembre telecamera inquadra almeno 300 in fila serrata. Immagini successivamente purgate della folla, per non farla vedere. Dicono: erano tutti atleti. Trecento e passa? Dicono: telecamera poi spenta dal vento. Ma il vento non porta pixel correggi e oscura. Dicono... Ai piedi di quell'impianto di risalita la pista tracciata è stata chiara: la via per sciare è evitare la telecamera, non il contagio.