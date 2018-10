Negli scorsi giorni Kamil Glik, senza troppi giri di parole, ha dichiarato che gli piacerebbe tornare al Torino. Il difensore polacco, ora in forza al Monaco, ha anche raccontato di essere in costante contatto con il presidente granata Urbano Cairo e di seguire spesso la sua ex squadra.



Ma nel caso Glik dovesse tornare al Torino, ci sarebbe spazio per lui nella formazione granata? La risposta è sì, Walter Mazzarri lo potrebbe schierare come centrale nella retroguardia, spostando Nicolas Nkoulou sul centrodestra (dove già era impiegato lo scorso anno) e Armandi Izzo sul centrosinistra.