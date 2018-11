Non ci sono solo il Pallone d'Oro e il The Best FIFA, il calcio si prepara per la decima edizione dei Globe Soccer Awards che avrà un podio di primo piano: annunciati i tre finalisti, si tratta di Kylian Mbappé, Antoine Griezmann e Cristiano Ronaldo, a caccia della vittoria per il terzo anno consecutivo. Il portoghese non è l'unico rappresentante della Juventus in lizza per un premio: Massimiliano Allegri sfida Jurgen Klopp, Zinedine Zidane, Diego Simeone e Didier Deschamps per il titolo di miglior allenatore dell'anno. Jorge Mendes, per il trasferimento di CR7 in bianconero, si gioca con Jonathan Barnett e Stefano Castagna il premio per il miglior agente, mentre a contendersi il titolo di miglior club sono Real Madrid, Liverpool e Atletico Madrid.