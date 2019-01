Fabio Paratici presented with ⁣Best Sporting Director Of The Year Award by DP World CEO, Abdulla Bin Dmithan ⁣⁣⁣⁣

⁣⁣⁣⁣@dubaiholding #DubaiHolding #globesoccer @juventusfc @DPWorldUAE pic.twitter.com/ty3E4n0YrG — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) 3 gennaio 2019

si è aggiudicato il premio di miglior direttore sportivo dell'anno. Il dirigente dellaè stato premiato in occasione deldi Dubai: "Innanzitutto grazie a tutti. Sono molto contento ed è un grande onore essere qui e ricevere questo premio. Voglio ringraziare il mio staff. La Juventus è un grande club con una storia incredibile e sono molto felice di lavorare in questa società"."Qualcosa di scioccante. Speriamo che non si ripeta più perchè i nostri tifosi meritano che la nostra Nazionale giochi le migliori competizioni internazionali"."Sta vivendo uno dei migliori momenti della sua storia. Abbiamo vinto molti titoli e siamo competitivi. Inoltre abbiamo aggiunto anche Cristiano a questa squadra".