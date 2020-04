Una scelta economica: c’è questo dietro l’addio di Degnand Wilfried Gnonto, attaccante dell’Italia Under 17 (tre gol nell’ultimo Mondiale) che ha lasciato l’Inter, firmando un triennale con lo Zurigo. Ad Appiano tutti lo avevano ribattezzato "il piccolo Oba Oba", riferendosi a Martins. Sedici anni compiuti a novembre, l’Inter gli aveva proposto un accordo triennale nei mesi scorsi. Dietro il rifiuto c’era invece l’offerta del club svizzero, condita - come si legge sulla Gazzetta dello Sport - da favorevoli condizioni anche per la famiglia del ragazzo.