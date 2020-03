Queste le sue parole: "L'addio di Boban sicuramente è un punto importante della sconfitta di oggi. E' mancato un importante punto di riferimento per i giocatori e per l'ambiente che in questo momento era fondamentale per personalità e per vicinanza alla squadra. Questo sicuramente ha influito sul momento del Milan". Cosi Massimo Gobbi a Dazn.