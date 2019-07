| INTERVISTA



“Metterò a disposizione la mia esperienza dentro e fuori dal campo”

Le prime parole da interista di Diego Godin

Diego, nuovo difensore dell', parla sui social ufficiali nerazzurri: "Per me inizia una nuova sfida e una nuova esperienza. L'Inter è una grandissima squadra, molto importante, tra le più grandi in Europa. Ho tantissima voglia di continuare a competere ad alti livelli, di continuare a dare il massimo dentro e fuori dal campo, per aiutare questa grandissima squadra a raggiungere obiettivi importanti"."Sì, ho parlato con entrambi, soprattutto con Matias che è un mio compagno di nazionale. Mi ha parlato molto bene della squadra, della città e soprattutto delle ambizioni del club in queste stagioni e quelli che sono gli obiettivi. Ho tantissima voglia di cominciare, ho già un amico dentro lo spogliatoio, per me è molto importante e sicuramente mi aiuterà a conoscere i compagni".- "E' un'esperienza che conoscerò giocando, ma è un calcio che seguo sin da piccolo, visto che in Uruguay si segue tanto il calcio italiano. Ho tante aspettative e grande entusiasmo, il campionato italiano lo conoscerò giocando ma non vedo l'ora, mi attrae ed è una grande sfida. Arrivo con grande voglia e questo mi aiuterà di sicuro a rendere tutto più bello. Cercherò di dare il massimo dentro e fuori dal campo per aiutare la squadra e i miei compagni".- "Ho scelto l'Inter perché è un grandissimo club, una grande squadra, con tantissima storia e ha grande ambizione e voglia di raggiungere traguardi importanti. Io proverò a dare il mio apporto, a dare tutto dentro e fuori dal campo, aiutare i miei compagni e aiutare il club per raggiungere traguardi importanti. Ho scelto l'Inter perché ha un progetto sportivo ambizioso, vuole tornare a vincere ed è un grandissima squadra in Europa e a livello mondiale. Sono venuto all'Inter per vincere, per dare il massimo, dare tutto me stesso, anima e corpo, dentro e fuori dal campo".