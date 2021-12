Diego Godin è un giocatore fuori dal progetto del Cagliari. C'era lui tra i destinatari del duro attacco del ds Capozucca dopo la pesante sconfitta contro l'Udinese e la mancata convocazione per la sfida di stasera contro la Juventus è un ulteriore segnale di distacco tra le parti, certificato dalle parole del difensore uruguaiano a Sport890. "Siamo in una situazione complicata che va avanti da anni, non è da adesso. Ho già preso la decisione di partire. Vorrei dire tutto quello che è successo al Cagliari ma non posso parlare ora. Quando lascerò il club, cosa farò, spiegherò tutto", ha dichiarato



L'ex Inter ha aggiunto: "Sto organizzando la mia partenza dal Cagliari, tra 10 giorni potrò parlare della nuova squadra. Non è mai mancato il rispetto da parte mia o di Caceres nei confronti della società".