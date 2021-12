Acque agitate in casa Cagliari. La sconfitta in casa di sabato sera per 4-0 contro l'Udinese è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il direttore sportivo del club sardo, Stefano Capozucca ha dichiarato al termine della partita: "Walter Mazzarri resta di sicuro il nostro allenatore, su questo non ci sono dubbi nonostante le voci. Invece andranno via dei calciatori che non si sono dimostrati degni di indossare questa maglia, ci vuole rispetto!".



In partenza c'è il difensore uruguaiano Diego Godin. Martedì la squadra, penultima in classifica con solo 10 punti raccolti nelle prime 18 giornate di campionato, gioca in trasferta sul campo della Juventus.