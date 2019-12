"Godin chiesto la cessione per gennaio, vuole tornare a Madrid". In Spagna circola una voce forte, ha fatto discutere negli ambienti legati all'Atlético Madrid perché l'addio non è stato facilmente digerito in estate. Eppure,; dopo un periodo di ambientamento naturale, l'uruguaiano si trova benissimo in nerazzurro e non ha mosso alcun passo che vada in direzione differente. Anzi, è totalmente convinto del progetto di Antonio Conte anche per l'anno che verrà.- Godin ha avuto un confronto a inizio stagione con la dirigenza dell'Inter che gli ha sempre, così come Diego ha ripetuto di essere entusiasta della scelta fatta. C'è di più: dal suo entourage filtra cheperché ha già fatto il suo ciclo a Madrid e non intende tornare, vede l'Inter nel suo futuro mentre la dirigenza dei rojiblancos ha tutt'altri piani e sta ringiovanendo, rivoluzionando la squadra, non intende quindi riportare al Wanda Metropolitano un simbolo del ciclo precedente.