Muchas gracias a toda la familia neroazurra por todo el cariño y respeto que me dieron este año. Fue un año intenso y atípico por la situación que nos tocó vivir en el mundo, pero a pesar de ello, creo se hizo un gran trabajo pic.twitter.com/0uXIfhPKk5 — Diego Godín (@diegogodin) September 24, 2020

Manca solo l'ufficialità, maè un nuovo giocatore del Cagliari. Intervenuto su Twitter, il difensore uruguaiano ha salutato l'Inter. "Grazie mille a tutta la famiglia nerazzurra per tutte le cose belle e il rispetto che mi hanno dato quest'anno. E' stato un anno intenso e atipico per la situazione che ci è toccato vivere nel mondo, ma nonostante ciòE ovviamente i miei compagni e tutte le persone che lavorano giorno per giorno al fianco della squadra e mi hanno sempre trattato con il sorriso! Un abbraccio e in bocca al lupo!".