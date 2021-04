IL TABELLINO

. La squadra di Gattuso è partita e arrivata forte. I due gol di vantaggio, collocatisi nel giro di 120 secondi, le hanno consentito di fare la partita che voleva, ovvero di ripartenza, dopo avere esercitato un dominio rapido e incontrastato. Sul primo gol (11’) ha fatto tutto bene Bakayoko e malino Mandragora. Il centrocampista del Napoli, servito al limite dell’area, non ha trovato compagni su cui scaricare il pallone. Quello del Toro, anzichè opporvisi con il fisico e il contrasto, gli ha consentito di preparare il tiro e di scagliarlo, con grande precisione, dal limite.. Bremer ha tentato il recupero e, quando gli era praticamente riuscito, ha messo il collo del piede in opposizione. Caso ha voluto che il rimbalzo favorisse ancora l’attaccante (a quel punto intenzionato a dribblare Bremer) determinando un tocco quasi involontario che ha concluso la sua corsa all’angolo sinistro di Sirigu.Fino a quel momento il possesso palla del Napoli (4-2-3-1) aveva abbassato la linea difensiva del Torino (3-5-2) senza permettere ai granata il contropiede. Torino poco propositivo e a corto di idee nel momento i cui avrebbe dovuto organizzare il proprio gioco. Tanti passaggi corti tra i tre difensori centrali, qualche apertura sul terzino opposto (i quinti come si identificano oggi), nessuna iniziativa a centrocampo da Rincon, Mandragora e Verdi, sovrastati da Demme e Bakayoko, spesso con l’aiuto di Zielinski e Politano.(testa). Ma si trattava di un episodio sfuggito al contesto che voleva il Napoli all’attacco (39’ palo interno di Zielinski) e il Toro, anche sbilanciato, a rincorrere gli avversari.L’inizio di ripresa avrebbe potuto regalare un’altra partita. Ma sarebbe stato necessario il gol che Ansaldi, invece, ha mancato anche per l’opposizione, con i piedi, di Meret. L’azione, nata da una palla rubata a Politano nella metacampo del Torino, si è sviluppata lungo tutta la dorsale sinistra fino a quando, grazie ad una finta sapiente, Ansaldi è entrato in area tirando forte, però senza cercare l’angolo.Prima di uscire, comunque, il capitano degli azzurri, nel mezzo di una prova non eccezionale, ma comunque buona, ha colpito un palo che avrebbe potuto significare il gol dell’ulteriore tranquillità. Ma per il Napoli è stata una partita senza ansie. Il Torino, invece, con Mandragora espulso per doppia ammonizione, torna nel gorgo. Lunedì ospita il Parma e, in ragione di un calendario accessibile,11’ p.t. Bakayoko (N), 13’ p.t. Osimhen (N)Sirigu; Izzo, Nkoulou (12’ s.t. Buongiorno), Bremer; Singo (26’ s.t. Bonazzoli), Rincon, Mandragora, Verdi (12’ s.t. Linetty), Ansaldi (40’ s.t. Baselli); Sanabria, Belotti (26’ s.t. Zaza). All.: NicolaMeret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko (40’ s.t. Ruiz), Demme; Politano (13’ s.t. Lozano), Zielinski (13’ s.t. Mertens), Insigne (40’ s.t. Elmas); Osimhen (35’ s.t. Petagna). All.: GattusoValeri di Roma46’ p.t. Verdi (T), 13’ s.t. Mandragora (T), 23’ s.t. Osimhen (N)41’ s.t. Mandragora (T)