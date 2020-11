Il 14 dicembre verrà assegnato il Golden Boy 2020, appuntamento annuale di Tuttosport che premia l’Under 21 più brillante tra i tesserati di un club europeo nel corso dell’anno solare. In lizza ci sono 20 baby prodigi, alcuni ad altissimi livelli già da tempo come Haaland, Sancho, Foden, Ansu Fati e Vinicius, altri meno noti ma in piena rampo di lancio. Presenti due talenti della Serie A: immancabile nei papabili vincitori Dejan Kulusevski della Juventus, mentre per il Milan presente Sandro Tonali