Dal 2003 l’European Golden Boy premia, grazie a Tuttosport il miglior calciatore del mondo che abbia meno di 21 anni di età, ma che è e sarà (si spera) protagonista in un club europeo. Oggi a Palermo è stato premiato il centrocampista del Barcellona Gavi come ultimo Golden Boy e per il club catalano si tratta di una doppietta dopo la premiazione di Pedri nella passata stagione. Il primo in assoluto?



Nel lontano 2003 fu Rafael Van der Vaart dell'Ajax, ma nel corso degli anni tantissimi talenti divenuti poi stelle assolute del mondo del pallone, si sono susseguite sul palco del premio. Da Messi a Pogba, ma anche Balotelli, Gotze e De Ligt, ecco tutti i vincitori nella nostra gallery. Li riconoscete tutti?