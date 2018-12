La Juventus punta sempre più in alto, anche sul mercato. In vista della prossima stagione, i dirigenti del club bianconero hanno già individuato un grande obiettivo per ogni reparto. Secondo Tuttosport, nel mirino ci sono il giovane olandese de Ligt dell'Ajax (è duello col Barcellona, la pista alternativa in Italia porta a Mancini dell'Atalanta) per la difesa, il francese Pogba (Manchester United) per il centrocampo e lo spagnolo Isco (Real Madrid) per l'attacco.