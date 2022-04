14 mesi dopo essersi schiantato con il suo Suv, aver rischiato l’amputazione della gamba destra e averla salvata grazie a placche, viti e chiodi, Tiger Woods torna a giocare un torneo: si tratta del Masters, edizione numero 86, che inizia domani e che Woods ha già vinto cinque volte, la prima volta nel 1997, l’ultima nel 2019.



COMEBACK - "Posso dire che giocherò, il mio recupero è stato buono, anzi sono entusiasta di come è andato. Posso vincere, sono in grado di colpire molto bene la palla, non ho problemi nello swing, il problema sarà camminare per 72 buche. È una sfida, ma sono pronto", ha dichiarato.