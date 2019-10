Dopo 17 anni l'Open d'Italia di golf (edizione numero 76) torna a Roma. In vista della Ryder Cup 2022, da oggi a domenica all'Olgiata si sfidano Francesco Molinari (a caccia del suo terzo titolo), Justin Rose, Shane Lowry, Paul Casey. Il montepremi è di 7 milioni, 11 i vincitori di major impegnati.



Inizio dai due volti per Francesco Molinari, subito costretto a rincorrere: due bogey (uno alla prima buca) e un birdie per il campione azzurro dopo nove buche giocate.

Il tutto davanti agli occhi, tra gli altri, di Andrea Pirlo e Simone Pepe che, dopo il secondo posto nella Rolex Pro-Am di ieri, sono rimasti nel circolo capitolino per seguire le prodezze degli azzurri.​

Copertura tv mai vista: Sky (satellite) e Golftv (streaming) dalle ore 10 alle 18, sintesi su Raisport alle 23.