Il paradiso all'improvviso. Un inizio di stagione positivo, l'avvicendamento col Berisha e la forza mentale di rimanere sempre pronto: Pierluigi Gollini non ha mai mollato neanche nel periodo più complicato in cui non giocava, nell'Atalanta dei miracoli che preparava il terreno per diventare tale. Perché il decollo definitivo con destinazione Champions League è arrivato da marzo in poi, proprio con il rientro di Gollini da titolare all'improvviso, la fiducia di Gasperini che lo ha sempre visto pronto in ogni allenamento con la massima concentrazione, le sue parate hanno fatto il resto.

TRA BIG E CONTRATTO - Così è nata la parabola positiva di Pierluigi, un portiere giovane (classe '95) ma con tanta esperienza già alle spalle anche in Inghilterra tra Manchester United prima e Aston Villa poi. Adesso la sua personalità forte con una serie di parate definite "determinanti, a tratte fenomenali" da Gasperini stesso hanno aiutato l'Atalanta a staccare il biglietto per l'Europa. Un dato dice tutto: con lui in porta, dal 3 marzo in poi, la Dea non ha mai più perso una partita in campionato. Quattro pareggi, otto vittorie, altra marcia rispetto a Berisha. Gollini è nell'elenco della Dea che prepara tanti rinnovi importanti, il suo contratto andrà rivisto ma l'ultima soddisfazione non è tardata ad arrivare: Roberto Mancini lo ha convocato in Nazionale per i prossimi due impegni, una gioia enorme per Gollini che può approfittare dell'assenza di Donnarumma per mettersi in mostra con il ct azzurro a completamento di una stagione strepitosa. Nazionale, Champions League e più di un interessamento dalle big, la Roma in primis ma non soltanto: l'Inter lo aveva fatto seguire per diversi mesi in prospettiva dopo-Handanovic, Gollini intanto si gode l'Atalanta e ora... anche l'azzurro.