L'attaccante argentino Alejandro Gomez è uno dei punti di forza del Siviglia secondo in Liga e in corsa per gli ottavi in Champions League. Il Papu, dopo il burrascoso addio dell'anno scorso all'Atalanta sembrava poter tornare in Serie A in estate e alcune voci lo danno scontento in Andalusia, tuttavia il suo agente Beppe Riso ha smentito sul nascere tutti i rumors a riguardo "Rivederlo in Italia? Sinceramente non ne stiamo parlando. Il Papu è molto felice a Siviglia".