Quando al 17’ ha scaraventato il pallone alle spalle di Sommer, tanti appassionati di calcio un po’ distratti si saranno chiestiPer i più attenti inveceIl Pistolero è uno degli attaccanti più interessanti del panorama internazionale. Non è un caso cheSapientemente però, deus ex machina dei portoghesi, ha rifiutato le prime offerte. Con la partenza di Nunez, l’attacco delle Aquile è stato messo sulle sue spalle, Ramos non ha tradito e la sua– Figlio di un calciatore, ha rivelato che è stato proprio il padre a ispirargli l’esultanza, o quanto meno, vista l’importanza al giorno d’oggi di essere ‘riconosciuto’ a livello mondiale. Lui ha scelto di 'sparare' dopo ogni gol poiché. Seguendo i consigli del genitore,inizia a giocareprima di passare ale quindi al. L’exploit contro la Svizzera poi gli ha di fatti cambiato la vita. In Portogallo l’attenzione è passata dalla panchina di Cristiano Ronaldo all’esplosione del45.000 abitanti nel distretto di Faro, Portogallo del sud. Un debutto nella fase finale dei Mondiali che è andato come ogni suo debutto. Sì perché, come i predestinati,Lo ha fatto con la prima squadra del Benfica (doppietta nel 2020) e con la nazionale portoghese (un gol e un assist in 23’ in un’amichevole contro la Nigeria). Quest’anno ha aperto il post Nunez con una tripletta nel preliminare di Champions contro il Midtiylland che ha dato il là alla stagione in cui si sta presentando al mondo. Ci sono già a referto, e si sta solo grattando la superfice del suo talento.– Ramos inizia da mezzala e trequartista ma vede troppo la porta per essere sacrificato lì. Leggenda vuole che il suo soprannome "Feiticeiro de Olhão", lo stregone, sia nato al tempo del settore giovanile del Benfica quandoFortunato, oltre che bravo dunque. Al club del Da Luz, Gonçalo ci arriva, nel 2013 e non fa che vincere. La sua squadra si prende il titolo nazionale Under 15 e Under 17. Chiaro che le selezioni giovanili lusitane lo mettessero al centro del loro attacco., persi in finale con la Spagna. Stessa sorte anche per la Youth League 2019/2020: il Benfica vola sulle ali dei suoi gol (8,) ma perde la finale con il Real Madrid. The sky is the limit per uno così. Passa all’U21 e ne diventa il miglior marcatore di sempre. Al Benfica, Nunez se ne va e Roger Schmidt gli dà la titolarità: non più spalla o rimpiazzo dell’uruguaiano, è lui la stella di una squadra che ha stupito tutti in Champions League.– In una sola gara, si è preso i Mondiali e record su record. A 21 anni e 169 giorni, Ramos ènella rassegna iridata da Pelé nel 1958 e Albert nel 1962, il quinto considerando tutte le fasi. Il Pistolero ha già fatto meglio del suo rivale per il posto da attaccante titolare, CristianoEd è il primo a portarsi a casa il pallone in un match ‘mata mata’ dai tempi della tripletta di Tomasnel 1990 alla Costa Rica. Eppure fin qui il campo l’aveva visto col contagocce:che avevano portato il totale dei minuti giocati in nazionale a 33’. Tempista, dal grande intuito e lottatore come il miglior medianaccio, Ramos al termine della sfida alla Svizzera si è lasciato andare a dichiarazione senza filtro. “Credo che neanche nei miei sogni più selvaggi avessi pensato di fare tutto questo. Non so cosa dire,Mi sto godendo questo momento,ma va bene. Va tutto così veloce. Cristiano Ronaldo è il nostro capitano, ha sempre una parola di incoraggiamento per tutti, anche per me. È uno dei miei idoli, come Ibra e Lewandowski”. Come l’Italia ha avuto bomber che si sono risvegliati a torneo avanzato come Rossi o inattesi come Schillaci, ora il Portogallo punta su Ramos, sulla scintilla che lui assicura e che accende la voglia di un Paese di conquistare per la prima volta la Coppa del Mondo