Dulcis in fundo. Dopo la qualificazione ai quarti di Olanda, Argentina, Francia, Inghilterra, Croazia, Brasile e Spagna, si chiude questa serail programma degli ottavi di finale dei: al Lusail Iconic Stadium di Lusail, ildi Fernandoaffronta ladi Murat, in quella che forse è la sfida più equilibrata di questo turno. I lusitani si sono qualificati come prima forza del Gruppo H, davanti alla Corea del Sud, mentre gli elvetici sono arrivati secondi nel Gruppo G, quello del Brasile, ma solo per differenza reti. Sfida al cardiopalma tra quelle che sono ormai due potenze europee:, in odore di trasferimento ai sauditi dell'Al Nassr, potrebbe essere alla sua ultima partita ai Mondiali, anche se i portoghesi hanno dimostrato di avere diverse frecce per il loro arco, dallo scatenato Bruno Fernandes al milanista Leao, fin qui comprimario e spesso in panchina. Gli svizzeri dal canto recuperano la sicurezza del portiere Sommer, ancora influenzato, ma contano su un gruppo coeso ed equilibrato, con alcune individualità importanti come Embolo e Shaqiri. Chi vince affronta proprio la Spagna, che nel pomeriggio ha eliminato il Marocco, nel quarto in programma sabato alle 16.- Entrambe le formazioni sono reduci dall’eliminazione proprio agli ottavi nell’edizione 2018 dei Mondiali, in Russia, ma solo una riuscirà a migliorare il risultato dell’ultima Coppa del Mondo. Le nazionali si sono sfidate in partite ufficiali sei volte, vincendo tre gare a testa. Ma l’unico precedente tra Mondiali ed Europei è il successo della formazione elvetica a Euro 2008: 2-0 ai gironi con doppietta di Hakan Yakin, fratello dell’attuale ct svizzero. Il Portogallo potrebbe raggiungere i quarti per la terza volta, dopo averlo fatto nel 1966 e nel 2006. In tutte le ultime cinque partite nella fase a eliminazione diretta però non ha vinto, perdendo le ultime quattro: compresi i k.o. agli ottavi nel 2010 (0-1 contro la Spagna) e nel 2018 (1-2 contro l’Uruguay). La Svizzera ha vinto due delle tre partite nella fase a gironi (1P vs Brasile) e potrebbe ottenere tre successi in un’edizione per la prima volta nella sua storia.Diogo Costa; Dalot, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Bernardo Silva, Carvalho, Otavio; Bruno Fernandes, Goncalo Ramos, Joao Felix.Sommer; Fernandes, Akanji, Schar, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo.