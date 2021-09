, attaccante di passaporto ivoriano divenuto celebre nelle giovanili della Fiorentina anche per la sua partecipazione alla trasmissione televisiva "Calciatori - Giovani speranze" tra il 2012 e il 2013, èPerchè il suo tesseramento da parte del club neopromosso in Serie A - il secondo dopo l'esperienza in granata dal 2019 al 2021 in prestito dalla Lazio -Il motivo?da svincolato, e tra le due società è che bene ricorderà come negli ultimi anni sia esistita una certa "vicinanza".- L'elemento in comune porta il nome ed il cognome di, prima della cessione ad un trust - che ha ottenuto il mandato ad individuare un nuovo acquirente entro il prossimo 31 dicembre - in assenza di offerte concrete da parte di eventuali compratori. Dopo un lungo tira e molla con la FIGC, che ha rammentato a più riprese l'incompatibilità delle due proprietà subito dopo che i campani hanno riconquistato la massima categoria a distanza di 22 anni dalla precendente ed unica partecipazione, si era dunque arrivati ad una soluzione consentita e contemplata dai regolamenti, che all'atto di cessione della società ha però posti paletti ben precisi. Tra questi,- La vicenda con protagonista Gondo, passato nello spazio di pochissimo tempo allo svincolo operato dalla formazione biancoceleste alla firma di un nuovo contratto con la squadra allenata da Castori, ha fatto storcere il naso a più di qualcuno e allertato soprattutto i rappresentanti dellasui possibili rapporti non ammessi tra i club coinvolti. In attesa di ricevere i chiarimenti del caso, il procuratore Giuseppe Chiné ha deciso di aprire un'inchiesta e provare a capirne qualcosa di più.