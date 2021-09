Attraverso i propri canali ufficiali, la Lazio ha reso noti i calciatori inseriti nella lista UEFA per l'Europa League. Out Vavro, che invece è stato inserito in campionato, c'è il giovanissimo Luka Romero.



Portieri: Reina, Strakosha



Difensori: Acerbi, Hysaj, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu



Centrocampisti: Akpa Akpro, Basic, Cataldi, Escalante, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic



Attaccanti: Felipe Anderson, Immobile, Muriqi, Pedro, Raul Moro, Romero, Zaccagni