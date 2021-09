Al termine dell'evento dedicato alladella coach Carolinail presidentesi è espresso a tutto tondo anche sulla prima squadra maschile. Ecco le parole del patron biancoceleste.: “È una persona molto volitiva e determinata con l’ambizione di raggiungere i massimi traguardi e ciò si sposa con la mia mentalità. È una persona pugnandi, combattiva, non gli piace fare la reduce, ma vincere, perciò spero che col suo carattere permetta alla squadra di arrivare dove merita”.: “Non do giudizi sul mercato, non sono abituato e non sta a me esprimerlo. Vedremo quello che faranno in campo,a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Penso che il nostro dovere l'abbiamo fatto, considerando anche l'andamento del mercato in senso generale. Mi sono speso io in prima persona? Il nostro è un gioco di squadra, vince la squadra. Vediamo ciò che abbiamo fatto cosa produrrà e cosa riusciremo a fare nel futuro.. Il nostro obiettivo è far esprimere al 100% le potenzialità di una squadra che ha a disposizione l'allenatore. Nel caso della società, di mettere a disposizione del coach una squadra che abbia le maggiori potenzialità per raggiungere determinati obiettivi. Alle volte il campo tradisce certe aspettative".E continua: “Se lei va in un posto di mare e pensa di avere la barca più lunga ed è di 100 metri, magari ce n'è un altro che ne ha una di 150. Il problema è come viene governata questa barca e cosa porta. I risultati sono frutto di un lavoro d'équipe, si vince e si perde tutti insieme. Vittorie e responsabilità sono di tutti. Penso che tramite questo lavoro si possono raggiungere obiettivi che possono essere di soddisfazione per tutti i tifosi e per la società.".: “La squadra che abbiamo può competere alla pari con tutti, poi si vedrà. Le cose si fanno col senno di poi. Noi siamo convinti di aver allestito una squadra competitiva alla luce di quelle che sono state le esigenze e le richieste di carattere tecnico, perciò vedremo cosa dirà il campo., perlomeno per quelli che erano i propositi iniziali”.: “Le condizioni devono essere valutate da chi di dovere. Se mi è stato chiesto un difensore da Sarri? Io non devo mettere bocca sui punti di vista dell’allenatore e del direttore sportivo. Ci sono delle scelte che vengono fatte di comune accordo e io mi prendo la responsabilità di queste ultime. Noi siamo partiti con una squadra abituata a giocare col. Ora l’abbiamo rivoluzionata con un nuovo assetto e si tratta di capire quali sono i profili migliori da aggiungere. Guardate, lo abbiamo venduto perché non si confaceva al nuovo modulo. Quel che è certo è che mister Sarri con la sua esperienza farà esprimere al 100% i suoi calciatori. Poi sarà il campo a darci le risposte”.: “Inzaghi l’ho visto crescere, mentre Sarri lo conosco da poco, ma. Non ho mai fatto prevalere il mio ruolo da presidente nei rapporti di lavoro. Posso dire senza dubbio che Sarri è un grande lavoratore e fa le cose con qualità.Io prendo atto delle decisioni altrui, ma non ne faccio un dramma. Tutti siamo utili e nessuno è indispensabile. Lui continuerà a fare l’allenatore e io il presidente. Vedremo alla fine chi rimarrà nel sistema più a lungo”.: “Quando lo portai alla Lazio nessuno si aspettava che potesse raggiungere traguardi come la Scarpa d’Oro. Questo lo deve anche a una certa organizzazione, a una squadra che lo ha sempre supportato e ovviamente alle sue qualità e alla sua grande umanità che lo portano ad essere una persona di riferimento per la Lazio considerando anche il suo attaccamento alla maglia.: “A tal proposito stasera c’era da notare proprio lo spirito di appartenenza di queste ragazze. Con quanto orgoglio e fierezza le calciatrici della Women vogliono rappresentare la Lazio. Se vedo ciò anche con la prima squadra maschile? Assolutamente. Ad oggi quello che posso dire è che il mister ha visto una squadra che si impegna, che si sacrifica, che è reattiva. La squadra si rende conto del concetto 'Lazio', di una grande organizzazione, di una grande società che vuole crescere e dimostrare il proprio valore, io dal punto di vista gestionale e i giocatori sul campo con i risultati sportivi”.