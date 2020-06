Imprendibile, per 69 minuti. Robin Gosens ha ripreso su ritmi altissimi, come tutta l’Atalanta. Dalla sua fascia sinistra sono nati i maggiori pericoli della squadra di Gian Piero Gasperini nel 4-0 contro il Sassuolo. Suo l’assist per Duvan Zapata per il 2-0, di testa, nella più classiche delle azioni dei bergamaschi. Ha fatto girare la testa per un tempo a Toljan su quella fascia e poi a Muldur, schierato da De Zerbi dopo l’intervallo per provare ad arginare l’esterno tedesco dell’Atalanta. Punto fermo della formazione di Gasperini, il classe 1994 tedesco fa gola a molti club europei, tra cui c’è anche l’Inter.









RISCHIO ASTA - Antonio Conte è un grande estimatore di Gosens: lo ritiene perfetto per il suo 3-5-2, come esterno a tutta fascia sulla corsia mancina che ora è di Ashley Young e Cristiano Biraghi. L’Inter lo studia da tempo, il nome è sul taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio, ma non sarà facile strapparlo all’Atalanta. Il Lione a gennaio ha offerto 25 milioni di euro, rispediti al mittente dal club nerazzurro. Il messaggio è stato forte e chiaro: il prezzo di Gosens è superiore, di almeno 10 milioni. L’Inter lo sa, così come il Chelsea, che lo segue per un’eventuale partenza di uno tra Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. L’Atalanta se lo gode e spera nell’asta nella prossima finestra di mercato.