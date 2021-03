Intervistato da Kicker, l'esterno dell'Atalanta Robin Gosens ha parlato della propria stagione, del futuro e del ritorno degli ottavi di Champions League con il Real Madrid: "Non sono adatto a fare il terzino in una difesa a quattro? Si vede che chi afferma questo non guarda le nostre partite. Ho lavorato tanto sulla fase offensiva, per farmi trovare al posto giusto nel momento giusto e anticipare il difensore avversario, ma ho fatto un salto di qualità anche in fase difensiva: quando si tratta di difendere, sono un normale terzino".



FUTURO - "Interesse delle big? Quando sei sui radar delle migliori squadre europee fa piacere, è un onore assoluto. Giocare in Bundesliga è il sogno di una vita e spero di poterlo realizzare un giorno. L'Atalanta può esercitare una clausola per prolungare il contratto, in scadenza nel 2022, per un'altra stagione. Segnare tanto fa bene al mio ego. E poi, prima nessuno conosceva l'Atalanta: oggi ci esaltano per il grande calcio che mostriamo".



REAL MADRID - "Domani conosceranno il vero volto dell'Atalanta. Ho parlato con Kroos: non dico che fossero spaventati, ma hanno rispetto per come giochiamo".