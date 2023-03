, 28 anni ex Atalanta, ha dichiarato in un'intervista a La Repubblica: Abbiamo la qualità per vincere tantissimi trofei, maCi sono più fattori. Piccole cose che insieme fanno la differenza: attenzione, movimenti, approccio. Dopo le grandi vittorie non riusciamo a fare il necessario reset mentale. Probabilmente,In Serie A non ci sono partite facili. Dobbiamo imparare a fare tabula rasa dopo ogni match. Ci aspetta il mese più importante, in aprile ci giochiamo una stagione in nove partite. Dobbiamo provare a vincerle tutte.Ho avuto la fortuna di giocarne tre, è un'emozione incredibile, forse unica al mondo. È il massimo che un giocatore possa vivere. Pressione, tifo, tensione. Pensa a tutto questo in una semifinale di Champions: ciao".So che nessuno mi ha mai regalato nulla in carriera, ma il trasferimento alla Pinetina l'ho vissuto come un dono.Era contento per me, mi ha augurato di continuare la storia vincente dei tedeschi in nerazzurro. Gli ho assicurato che sono qui per questo.Avevo sottovalutato quanto gli infortuni potessero influire sul mio gioco, molto fisico. Se sei sempre un secondo in ritardo rispetto all'avversario, c'è poco da fare., la nazionale è una conseguenza., Inzaghi cura di più il lavoro collettivo e la compattezza di squadra. Ma le performance dei giocatori sono simili"., argomento a cui tengo, visti gli infortuni che ho dovuto superare. Il momento più duro è stato il secondo infortunio all'Atalanta, che mi ha colpito quando ero quasi pronto per tornare in campo. E la mancata convocazione in nazionale, che ne è stata conseguenza.perché mi consente di raccontare chi sono, al di là della foto o della clip video., che oggi difficilmente vengono accettati e affrontati per tempo. Sto costruendo le basi: la scienza in università e l'esperienza in campo.Ci aiuta a staccare coi pensieri dal calcio, è importante per dare il massimo. Nel mio periodo di carriera migliore ho scritto un libro motivazionale, ora ne sto scrivendo un altro per bambini.? Il video di quel discorso me lo hanno girato molti amici, una grande soddisfazione. La cancelliera è anche venuta con noi in ritiro prima dell'Europeo,Ha giocato in tutti i ruoli, dal difensore al numero 10, con qualità assurda. Abbiamo parlato, mi ha promesso la sua maglia".