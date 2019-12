Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con Gossip Girl, la rubrica curata da Stefania Cattaneo sul meglio della settimana dai social. In questa puntata tanti gli spunti: si parte dalla cene di Natale di Juventus, Inter, Milan e Napoli, con Donnarumma e Khedira che si sono presi la scena, passando dal viaggio in Egitto di Dani Alves e compagna, per arrivare Giulia De Lellis, che consola Iannone.