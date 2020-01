Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con Gossip Girl, la rubrica curata da Stefania Cattaneo sul meglio della settimana dai social. In questa puntata tanti gli spunti: si parte dal viaggio "gratis" alle Maldive di molti vip, tra i quali Ilary Blasi, Wanda e Icardi e Favino, alla nuova avventura al GF Vip della moglie-agente della punta del Psg, insieme a un'ex di Ronaldo, per arrivare ai rimpianti di Boateng e alla foto di Diletta in compagnia di Toretto.