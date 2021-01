Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con Gossip Girl, la rubrica curata da Stefania Cattaneo sul meglio della settimana con rumors, gossip e tante curiosità social. In questo appuntamento si parla ​della dieta imposta da Adriano Galliani a Mario Balotelli per farlo tornare in forma. E a proposito di dieta, come non parlare dell'ossessione di Cristiano Ronaldo, che nei giorni scorsi ha punzecchiato il figlio. Spazio poi alla compagna di CR7, la bellissima Georgina Rodriguez, che ha lasciato tutti senza fiato a Dubai. E poi la Canalis contro Wanda, Totti e i Beckham, ecco tutto il meglio!