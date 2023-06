Nuovo appuntamento con Gossip Girl, la rubrica di Stefania Cattaneo che sbircia tra le curiosità più interessanti offerte dal mondo VIP questa settimana, tra sportivi e non. Stavolta i riflettori sono puntati sulle avventure di Gerard Piqué, sui like di Francesco Totti a Francesca Tocca, al matrimonio di Chiara Nasti, alle scuse di Neymar chiede scusa a Bruna. Ma non solo!



Tutto questo e molto altro nel video qui sotto!