Nuovo appuntamento imperdibile sucon Gossip Girl, la rubrica curata da Stefania Cattaneo sul meglio della settimana con rumors, gossip e tante curiosità social. In questo appuntamento si parla di una nuova Elettra che sta togliendo lo scettro social alla Lamborghini, di Matri e Juliana Moreira alle prese con i ladri, di Beckham e Totti, ma anche della nuova fiamma oppure no, un'altra Rodriguez, per Andrea Iannone.