Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con Gossip Girl, la rubrica curata da Stefania Cattaneo sul meglio della settimana con rumors, gossip e tante curiosità social. In questa puntata si parla molto delle nuove esperienze per ​Zoe Cristofori e Theo Hernandez. Focus anche sulle rivelazioni di ​Erjona Sulejmani, ex signora Dzemaili, e di Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo. Non potevano mancare anche Wanda Nara e ​Francesca Barra...