Così Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, ha parlato dopo la terza sconfitta consecutiva in casa ha commentato al canale ufficiale: "La partita con la Lazio è stata diversa, mentre il film di stasera è stato sovrapponibile a quello del Torino, siamo andati in svantaggio con due rigori creati per grosse ingenuità. Non possiamo sempre dire che il risultato non è quello che ci si aspetta, che manca la cattiveria. La squadra ha dato tutto, sono circolati 61 palloni nell'area del Cagliari. Abbiamo creato situazioni, non siamo riusciti a sfruttarle. Non manca la cattiveria. Non credo che abbiamo bisogno del pungolo della classifica. La squadra non è morta, non le manca cattiveria. Il fatto che ad ogni risultato negativo ci sia qualcuno che critica non aiuta. Braaf? E' entrato molto bene. Durante il dipanarsi della partita abbiamo cercato di modificare le cose, mettere caratteristiche diverse, ma questa cosa non ha pagato neanche oggi. Assenza De Paul? Si può dare anche questa lettura, è il giocatore che ha trovato più concretezza in questa squadra, quello che ha gestito in modo migliore le occasioni che ci capitano e che ho citato in precedenza".