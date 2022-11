Luca Gotti, nel corso dell’intervento a Sky sport al termine della sfida con il Milan, parla di Daniel Maldini: “Il ragazzo da quando è arrivato sta crescendo molto. Ha avuto un problema fisico all’inizio, già nel post Fiorentina contemplavo l’idea di farlo giocare ma non gliel’ho detto fino ad un secondo prima per renderlo più libero mentalmente. Non penso al papà del ragazzo, che stimo tantissimo. Ho 30 ragazzi che ognuno ha papà e mamma e i suoi sentimenti. Il ragazzo si comporta con grande normalità, deve fare un percorso di crescita: ha grandi qualità tecniche e fisiche che non è ancora riuscito ad esplorare. Io devo cercare di accompagnarlo nel percorso del miglioramento”.