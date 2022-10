Giorgia Meloni ha presentato la lista dei Ministri per il proprio Governo, dopo aver trionfato alle elezioni di fine settembre: salta all'occhio la scelta per lo Sport, che è ricaduta su Andrea Abodi, presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, un lungo percorso di dirigente sportivo. E' stato fra l’altro presidente della Lega di serie B.



GLI ALTRI - Vicepremier Tajani (Esteri) e Salvini (Infrastrutture), Carlo Nordio alla Giustizia e Matteo Piantedosi all'Interno. Ecco tutti gli altri



Sottosegretario PCM - Alfredo Mantovano

Difesa - Guido Crosetto

Economia - Giancarlo Giorgetti

Sviluppo economico - Adolfo Urso

Politiche agricole - Francesco Lollobrigida

Transizione ecologica - Paolo Zangrillo

Lavoro - Marina Elvira Calderone

Istruzione - Giuseppe Valditara

Università - Annamaria Bernini

Cultura - Gennaro Sangiuliano

Salute - Orazio Schillaci

Turismo - Daniela Santanchè



Rapporti con il Parlamento - Luca Ciriani

Affari regionali - Roberto Calderoli

Affari europei e PNRR - Raffaele Fitto

Pubblica Amministrazione - Gilberto Pichetto Fratin

Riforme istituzionali - Maria Elisabetta Alberti Caselalti

Sport - Andrea Abodi

Disabilità - Alessandra Locatelli

Sud e politiche del mare - Sebastiano Musumeci

Pari opportunità - Eugenia Maria Roccella