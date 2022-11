"Lo lascerei fuori, ma non mi sorprenderebbe se partisse titolare. Tocca a Hjulmand decidere, ma abbiamo visto come abbia perso il duello in velocità con Jebali contro la Tunisia e ora si troverà di fronte Dembelé e Mbappé, che sono dieci volte più rapidi". L’ex centrocampista di Real Madrid ed Everton Graevesen su Kjaer a Tipsbladet.