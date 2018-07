Il capitano della Svezia, Andreas Granqvist, vive una vigilia importante in queste ore, visto che domani è in programma l'ottavo di finale del Mondiale contro la Svizzera, ma la moglie Sophie darà probabilmente alla luce il secondo figlio della coppia.



LE PAROLE DI GRANQVIST - Il difensore centrale non ha in programma di lasciare la squadra ma non lo ha escluso se sarà necessario: "Mia moglie sta andando alla grande, nessun cambiamento per ora. Dovremo aspettare e vedere cosa accade. Sono completamente concentrato sulla partita di domani e mia moglie è molto forte".