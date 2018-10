. Dopo un solo anno, il rapporto lavorativo si è bruscamente interrotto, con l'avvento del fondo Elliott al posto della proprietà cinese rappresentata da Yonghong Li, e un passivo di 126 milioni di euro lasciato in eredità, il peggiore della storia del club rossonero.Il sito Calcio e Finanza è infatti entrato in possesso della lettera recapitata all'ufficio legale Lablaw, che rappresenta gli interessi del manager torinese, per giustificarne l'allontanamento. E alcuni passaggi risultano particolarmente duri sulla condotta assunta da Fassone negli ultimi mesi: "e delle risorse in essa impiegate e operanti a favore della medesima e acquistano gravità ancora maggiore tenuto conto dell’elevata qualifica dirigenziale e della posizione apicale da Lei rivestita all’interno della nostra società".La lettera, firmata dal presidente del Milan Paolo Scaroni, prosegue: ". Peraltro, neppure Lei ha inteso fornire, con riferimento sia allo svolgimento delle audizioni richieste sia alla consultazione della documentazione messaLe a disposizione, alcuna Sua (e/o di un Suo rappresentante sindacale) disponibilità alternativa. Alla luce di quanto sopra, pare, allora, che le stesse richieste di audizione orale rivestano natura dilatoria e meramente strumentale, avendo Lei, vieppiù, compiutamente preso posizione, per iscritto, anche per il tramite dei propri legali, rispetto agli addebiti disciplinari".Il testo si conclude così: "Pertanto,, che deve accompagnare ogni rapporto di lavoro subordinato, soprattutto se caratterizzato da elevata posizione e poteri, quale quello di cui Lei è parte. In considerazione dei suesposti motivi, ci vediamo pertanto costretti a risolvere per giusta causa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2119 c.c., il rapporto di lavoro con Lei intrattenuto, per ciascuno dei fatti a Lei contestati e tanto più per il loro complesso.ai sensi e per gli effetti dell’art. 2119 c.c. e con decorrenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, co. 41 L. n°92/2012. La preghiamo, quindi, di provvedere, immediatamente, alla riconsegna dei beni e documenti aziendali attualmente in Suo possesso, nonché al rilascio ovvero alla liberazione dell’immobile da Lei occupato.Distinti saluti,A.C. Milan S.p.A.