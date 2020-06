Il presidente dellaè intervenuto a 'Tutti Convocati' su Radio24: "l momento più difficile? Il giorno in cui è arrivata la comunicazione della rinuncia della Francia a continuare le attività, quando una delle big five viene meno poteva avere un peso, ma abbiamo tenuto la barra dritta e siamo andati avanti".- "Parto sempre convinto che la fase di preparazione, di decisione alla ripartenza del campionato era forse la parte meno impegnativa. Sono molto realista, mi rendo conto che ci sono rischi ancora molto attivi e non solo legati all'andamento della curva epidemiologica, ma anche ad aspetti culturali. Diciamo che questa esperienza degli ultimi mesi ha fatto così che ognuno di noi sviluppasse anticorpi e accumulasse energie che ci consentiranno con equilibrio politico e morale di proporre soluzioni che ci portino a una chiusura di questi tornei e di riavviare una stagione con maggiore serenità".- "Il calcio non ha mai chiesto sconti o scorciatoie, esistono norme chiare che consentono di proseguire l'attività isolando un positivo continuando gli allenamenti. Sappiamo che esiste questa norma nel Dcpm, l'auspicio è che il ministro Spadafora valuti una settimana prima dell'inizio dei tornei, sulla base dell'andamento della curva epidemiologica, una nostra nuova proposta che rivaluti quella norma che crea grande ansia e preoccupazione a tutto il movimento".- "L'aquilone si alza controvento, più vento contrario c'è più vola alto. L'aquilone è il mondo del calcio, sappiamo che ci sono problemi ma dobbiamo dimostrare come classe dirigente di poter fare fronte ai problemi proponendo soluzioni condivisibili".- "Mi dispiace che quell'espressione abbia dato l'idea di una sorta di pozione magica, qualcosa che potesse impattare negativamente stravolgendo il merito sportivo. Invece l'algoritmo è semplicemente un procedimento sistematico per arrivare a una ponderazione delle classifiche. Sorrido perché è straordinario come nel nostro Paese ci piace avvitarci su espressioni che sono votate a dare equilibri e certezze ai rapporti. L'espressione l'ho usata già diverso tempo fa, poi è stato ripreso dagli inglesi e questo inglesismo funziona da loro, da noi genera preoccupazione. In realtà, non è altro che un modo per far sì che, prima che ripartano i campionati, e applicando comunque criteri minimi quali aver svolto 3-4 partite per conoscere lo stato di fatto di quando si interviene, tutti siano alle stesse condizioni. Io non so se tra 3 o 4 giornate di campionato tutti avranno disputato le stesse gare: cosa vogliamo fare, cristallizzare la classifica e non tenere conto che qualcuno ha giocato meno ed è penalizzato? Io chiedo questo a chi si stupisce e grida allo scandalo per l'algoritmo. E' un calcolo che mette tutti nelle stesse condizioni, gli inglesi lo stanno facendo: non è una media secca ma che tiene voto di partite in casa e fuori, quelle da disputare, gol fatti e subiti, c'è una valutazione in termini di correttivi che hanno una minima influenza ma un'applicazione per dare un principio di equità a una classifica che deve essere ponderata. E' una sorta di assicurazione al campionato: io sono convinto che se tutti siamo responsabili nell'applicare le regole e nel saperci relazionare dando una rappresentanza civile e morale, io credo che il campionato non dovrebbe subire grandi sussulti e dovrebbe arrivare fino alla fine".RIMOSTRANZE CALCIATORI - "Se le condivido? Alcune legittime, altre discutibili. Ma in un momento di grande tensione generato da grandissima emergenza, ciascuna parte ha avanzato idee da valutare, alcune legittime e altre un po' meno. I calciatori sono una componente fondamentale del calcio, ma anche loro come tutti i dirigenti sanno che quando si vive una grande emergenza se ne esce solo tutti insieme e non vuol dire portare a casa il massimo possibile, ma anche fare qualche rinuncia".- "Io col ministro ho avuto un ottimo rapporto quasi quotidiano di confronto. Sicuramente la sua prudenza ha dato quell'atteggiamento strategico/tattico che ha consentito al calcio di arrivare nelle migliori condizioni per dire si può ripartire. Ho avuto due concetti da cui non ho mai voluto derogare: che il calcio doveva ripartire quando ripartiva tutto il Paese, votato a un principio di prudenza, tutela della salute di tutti. Questi due elementi messi insieme sono stati quelli a cui il ministro si è ispirato. Ci sono stati momenti di tensione, perché c'era voglia di accelerare in un processo che oggi strategicamente forse sarebbe stato dannoso per il nostro sistema, considerati alcuni rischi di positività che avrebbero compromesso il risultato finale. Il risultato è stato determinato anche dal determinante comportamento del ministro Spadafora e del Cts. Mi auguro che con la stessa capacità di dialogo e confronto si arrivi comunque a limare ulteriormente qualche piccola restrizione che oggi ancora pesa sul nostro capo".- "Pubblico allo stadio entro il termine della stagione? E' un auspicio, me lo auguro di cuore. Sto seguendo per altre ragioni e interessi l'evoluzione dei teatri, delle arene, delle manifestazioni culturali all'aperto. E' impensabile che in uno stadio da 60-80mila spettatori non ci possa essere spazio per una percentuale minima con le dovute precauzioni. E' prematuro oggi, vedremo dopo le prime giornate: mi auguro che anche così arrivi un segnale di speranza per il Paese, che ricompenserebbe tanti appassionati di calcio".- "Playoff/Playout? Non c'è una decisione in questo momento. La base di una bozza di programma ancora embrionale. Mi sembra che il calendario permetta lo svolgimento con partenza dal 12 settembre ma anche poco più tardi. In caso di impedimenti oggettivi, come sapete l'art. 218 del DL Rilancio consente alla FIGC di derogare alcune norme dell'ordinamento sportivo e riorganizzare la stagione".