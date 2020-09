Il presidente della, intervenuto a Sky Sport, commenta il caso: "Credo che stiamo esagerando. E' arrivato in Italia per completare il corso di studio, visto che aveva cominciato a masticare l'italiano qualche anno fa. Chiellini ne sa qualcosa. Lasciamo lavorare la Procura Federale, se ci saranno presupposti fondati credo che si debba avere fiducia nel corso della nostra giustizia sportiva".- A margine del Premio Colalucci, poi, Gravina parla anche della sconfitta a tavolino della Roma a Verona per il caso: "Ci sono poche speranze per un eventuale ricorso. C'è stata l'applicazione di una norma molto chiara, ma lasciamo ogni valutazione ai giudici, che sono molto attenti e preparati e sono in grado di dare un giudizio più preciso".- Gravina parla anche della partita di Nations League tra Italia e Paesi Bassi, in programma il 14 ottobre a Bergamo: "Vorremmo allo stadio oltre i mille spettatori consentiti, lo meriterebbero i tifosi e la città di Bergamo. La speranza è che qualcuno capisca, a livello di sensibilità, quanto sia importante. Non vogliamo aprire i botteghini, solo invitare e far partecipare in quell'occasione tutti quelli che sono stati un esempio di attaccamento per questo paese".- Chiusura sul protocollo tamponi per i giocatori: "Non è sostenibile, non voglio entrare nel merito di valutazioni economiche e finanziarie che non mi appartengono, ma se si parla di tutela della salute cerchiamo di entrarci applicando criteri che la scienza porta avanti. Il tampone fatto ogni quattro giorni, lo sottolinea il verbale del Cts, è particolarmente invasivo e dannoso per le mucose dei calciatori".