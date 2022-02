Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto alla trasmissione della Rai "90° minuto" ed è intevenuto su diversi temi, a partire da quello relativo alla capienza degli stadi in epoca di Covid: "Mi auguro di poter avere il 100% del pubblico. Credo che sia un messaggio di speranza per tutto il nostro paese". La chiacchierata si è poi spostata sulla Nazionale, che tra circa un mese sarà impegnata nei playoff per accedere al Mondiale, un appuntamento da non fallire che potrebbe portare ad uno spostamento di un turno di campionato: "Ne stiamo parlando da diverso tempo, anche se non c'è una richiesta scritta. Lo hanno fatto anche altre federazioni coinvolte in questi spareggi. La nostra nazionale avrebbe bisogno di qualche giorno in più per preparare la sfida. Per il rinvio la vedo complicata, ma forse possiamo dare qualche giorno in più all'Italia con qualche anticipo e qualche posticipo".



Sul futuro del ct Roberto Mancini: "Ad aprile 2021 con Mancini abbiamo trovato un accordo che lo impegna fino al 2026 e l'abbiamo fatto prima della vittoria dell'Europeo. Mancini è protagonista insieme a noi di un progetto che va al di là di una qualificazione. La nostra politica per far crescere una nuova generazione di calciatori è quella di investire nei vivai. Bisogna valorizzarli per poter dare a Mancini la possibilità di selezionare nuovi giovani italiani".