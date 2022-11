“Non è più il momento delle discussioni ma deve essere quello delle decisioni, anche la lista dei 25 in serie A va rivista perché ha dimezzato l'utilizzo dei giovani. È un fatto di serietà, se vogliamo mettere il mondo del calcio in condizioni di poter decidere in tempi rapidi, diciamo 60 giorni, servono i termini del progetto da comunicare ora e non a maggio-giugno. Spero che entro il 19 dicembre ci possano essere i nuovi termini per farlo, ma massimo entro il 31 gennaio bisogna essere in grado di dire cosa serve per avere la seconda squadra, altrimenti non arriveremo mai ai presupposti per creare il progetto. Che è credibile, ma noi siamo poco credibili”: così Gabriele Gravina, presidente Figc, fissa i tempi per passare dalle parole ai fatti. “”, aggiunge il numero 1 della Federazione. Parole spese all'interno della tavola rotonda “Le seconde squadre in Italia e in Europa, modello per il futuro” proposto dalla Juventus in collaborazione con la Lega Pro nel giorno di Juve Next Gen-Mantova allo Stadium.– La risposta a Gravina da parte di Lorenzo Casini, presidente della Lega serie A: “Il piano delle riforme la serie A l'ha già disegnato. Quello che è avvenuto a Palermo ha mosso tutte le componenti per migliorare il cacio italiano. La prima assemblea di Serie A aveva all'ordine del giorno le seconde squadre. È emerso che il calcio italiano nasce molto differente dagli altri modelli europei soprattutto per la flessibilità, la risposta sul fatto che solo la Juve ha aderito ha risposto con '1,2 milioni di iscrizione post pandemia è tanto'.. C'è il tema dei prestiti, ci sono squadre di serie a con prestiti alti. Ma sono i costi il problema. Ci sono squadre che hanno dovuto scegliere se avere un centro sportivo o una squadra femminile di livello”.- Una controrisposta a Casini arriva anche da Ghirelli, presidente Lega Pro: "I costi? Ma ci sono anche i ricavi.dall'intuizione del progetto delle seconde squadre".– L'esperienza della Juve in tal senso è unica in Italia, dopo cinque anni una solitudine che fa rumore. Eppure virtuosa per il club bianconero e non solo: “È molto importante essere qui a quattro anni di distanza dall'inizio del nostro progetto.. Questo permette un percorso di sostenibilità per i club, si dà minutaggio. Parliamo di Miretti e Fagioli in Nazionale ma è più utile parlare dei 7/8 giocatori in Under 20, stabilmente, si parla sempre troppo delle élite. Sin dal 2010 quando sono arrivato si voleva la seconda squadra. C'è voluto un momento di discontinuità per realizzarle, grande merito bisogna darlo a Billy Costacurta che ha spinto. Abbiamo avuto il regolamento al 15 luglio che ha fatto tentennare qualcuno di noi ma io dissi 'non si discute neanche, si fa'.perché il costo medio della prima si riduce drasticamente. Il vero vantaggio economico ce l’ho sui costi della prima squadra, il risparmio vero sta lì”.- Tocca a Pablo Longoria e Stefano Berta spiegare il punto di vista in Francia e Spagna. “Dopo la mia esperienza la tendenza è positiva perché crea valore sui calciatori e dà loro la prima esperienza nei campionati adulti. Quando si parla di seconde squadre è importante considerare che ci sono tre tipi di calciatori: i predestinati, i tardivi o che crescono piano, i calciatori che completano la rosa e aiutano gli altri ad avere livello competitivo.”, le parole del presidente del Marsiglia (ex capo osservatore bianconero). Così invece Berta, ds dell'Atletico Madrid: “Elemento importante e strategico. Tutti i principali club in Spagna hanno una seconda squadra indispensabile per lo sviluppo dei giovani. Potendoli così seguire nei momenti più importanti senza dover ricorrere ai prestiti, dove non c'è attenzione ai particolari e supporto emotivo quando fanno la prima esperienza. Esistono criticità legate alla gestione dei calciatori vicini alla prima squadra, devono capire la loro vera condizione e spesso accettare questa situazione richiede del tempo. Non sono giocatori della prima squadra, ma possono esserlo, e devono giocare nella seconda. La soluzione migliore è cercare una cessione a una squadra di maggior livello”.