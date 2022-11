. Significa che la scrittura e conseguente approvazione del bilancio 2021/22 è più complicata del previsto., che ha già contestato i rendiconto dei tre precedenti esercizi gestionali , e quindi il margine d’errore sul prossimo diventa minimo.Bisogna quindi sistemare per bene anche quest’ultimo, prendendosi tutto il tempo necessario consentito dalla legge.. Lo hanno raccomandato gli organi di controllo della società allo stesso consiglio d’amministrazione, che ovviamente adesso procede coi piedi di piombo. Alla Juve è comunque la prima volta che accade una cosa del genere, e proprio per questo la situazione va attenzionata, in quanto potrebbe essere foriera di novità in un futuro prossimo.Non immediate, però. Vero che alcuni quotano le dimissioni in blocco dell’intero cda per il giorno dell’assemblea (cioè il 27 dicembre prossimo), ma non sembra essere lo scenario più realistico nel breve.nel caso in cui l’inchiesta della magistratura sfociasse – come probabile – in rinvii a giudizio. In quel caso, la loro sostituzione diventerebbe possibile.. Perché, al di là delle difese di facciata,, quella appunto dei 3 bilanci finiti sotto inchiesta. Alla luce soprattutto dei tre aumenti di capitale finanziati in larga parte proprio dal principale azionista. Com’è possibile, si chiede Elkann, si sia arrivati alla perdita record di 250 milioni, nonostante i quasi 800 “regalati” al club proprio per poter sistemare i conti?Per cui non ci sarebbe da stupirsi se, insieme al possibile rinnovo del cda, si approfittasse per un rimpasto generale. In concomitanza con il centenario degli Agnelli alla Juve, che scatterà proprio nell’estate del 2023.. Finora Andrea Agnelli ha dimostrato di avere 9 vite, come i gatti: i casinon gli hanno procurato contraccolpi diretti e la sua presidenza appare ancora salda. Se però l’inchiestadovesse travolgere pure lui (e la richiesta dei domiciliari, poi respinta dal giudice, non induce all’ottimismo) a quel punto lo scenario potrebbe cambiare ed Elkann invitarlo a farsi da parte.